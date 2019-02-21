Через Австрію та Ліхтенштейн з українських банків вивели сотні мільйонів доларів, - DW

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У справі уже 30 підозрюваних

В Антикорупційній прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Зазначається, що зараз у справі вже 30 підозрюваних.

"Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, головним чином, на управлінні активами та фондовому менеджменті… Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання", - вказує видання.

При цьому імена підозрюваних у відомстві не називають, однак відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. Фонд гарантування вкладів зазначає, що з рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро.

Кошти були скеровані за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках - як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

ФГВ зазначає, що через Meinl Bank вивели 38 мільйонів доларів з Південкомбанку, 40 мільйонів - з "Терра Банку", 39,5 мільйонів доларів - з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро - з "Міського комерційного банку" і 44 мільйони доларів - з банку "Київська Русь".

Зазначається, що протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків.

Розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюється і в Ліхтенштейні. Гроші виводилися через Bank Frick and Co. Зокрема, 25 мільйонів було виведено з банку "Національний кредит", 59 мільйонів доларів - з банку "Фінанси та Кредит" і 115 мільйонів - з "Дельта Банку" Миколи Лагуна.

"Банк Лагуна провів загалом найбільш масштабні оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено 99 мільйонів через австрійський Meinl Bank і майже 184 мільйони доларів через East-West United S.A у Люксембурзі", - пише видання.

Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи щодо розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.