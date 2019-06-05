ЄС збереже фіндопомогу України, незважаючи на війну, - Туск

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Туск (president.gov.ua)

Дональд Туск наголосив, що готовий продовжувати роботу по виконанню Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Президент Європейської Ради Дональд Туск підкреслив, що ЄС буде зберігати фінансову підтримку для стабілізації економіки України, незважаючи на триваючу війну на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Ради ЄС.

Під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі Дональд Туск також підтвердив підтримку Європейського Союзу для України.

"ЄС завжди буде налаштований допомагати Україні у зміцненні її демократії та верховенства права, боротьби з корупцією, стабілізації економіки, проведення реформ в енергетичному секторі, оскільки міцна і демократична Україна відповідає найкращим інтересам Європейського Союзу", - заявив Туск.

Крім того, президент Європейської ради підкреслив, що готовий продовжувати роботу по виконанню Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

"Вона вже принесла багато позитивних результатів у торгівлі та залучення інвестицій, від якої отримали користь наші громадяни з обох сторін, і вона може принести набагато більше результатів у майбутньому", - заявив Туск.

Нагадаємо, 4 червня президент Зеленський відправився в перший закордонний візит до Брюсселя. В ході візиту він домовився з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером про можливу дату проведення 21 саміту Україна-ЄС у Києві - 8 липня поточного року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічей з главою європейської дипломатії Федерикой Могерини і головою Європейської ради Дональдом Туском обговорить питання врегулювання ситуації на Донбасі, а також плани реформ в Україні.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом в день святкування річниці початку Другої світової війни.