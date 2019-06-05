Зеленський та Юнкер домовилися про дату саміту Україна-ЄС у Києві

Фото: Володимир Зеленський та Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

21-й саміт Україна-Євросоюз може пройти 8 липня

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі у Брюсселі домовилися про можливу дату проведення 21-го саміту Україна-ЄС у Києві - 8 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Зеленського.

"Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві" - йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Також зазначається, що під час зустрічі Зеленський та Юнкер обговорили широке коло питань взаємодії України та Євросоюзу.

Зеленський зокрема пообіцяв дотримуватися стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО і заявив про готовність України виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

Він подякував ЄС за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та особливу роль у стримуванні російської агресії і подоланні її наслідків.

"Наша мета залишається незмінною - звільнення Донбасу виключно політико-дипломатичними засобами", - заявив президент.

Він також наголосив на важливості продовження та посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.

Юнкер, зі свого боку, запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни.