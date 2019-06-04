Президент Польщі запросив Зеленського відвідати Варшаву

Фото: Володимир Зеленський та Анджей Дуда (president.gov.ua)

Дуда сподівається на примирення Польщі та України в історичних питаннях

Президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої світової війни. Про це він заявив під час зустрічі 4 червня у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Президент Польщі також висловив сподівання на примирення двох країн в історичних питаннях та встановлення правди завдяки роботі експертів.

Дуда підкреслив, що Польща продовжить підтримку зусиль України для відновлення територіальної цілісності та суверенітету у кордонах, визнаних світовою спільнотою.

"Запевнив пана президента, що він має нашу підтримку у євроатлантичних прагненнях України", - наголосив польський президент.

Він назвав Україну "добрим сусідом" та зазначив, що Польща хоче допомогти їй розвиватися, додавши, що рівень двосторонньої торгівлі хороший і є перспективи для його покращення.

В свою чергу Зеленський подякував Польщі за постійну підтримку у захисті українських інтересів на рівні Європейського Союзу та НАТО та зазначив, що Україна та Польща поділяють бачення ключових для Європи питань щодо зовнішньої політики та безпеки.

"Ми маємо зберегти нашу єдність, щоб наш спільний голос було почуто і враховано у загальноєвропейському контексті. Ми маємо спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною у боротьбі проти агресії", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 4 червня в Брюсселі Володимир Зеленський також зустрівся з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, повідомивши йому, що інформація про нібито запланований дефолт не має нічого спільного з його офіційною позицією.