ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР"

Євросоюз одноголосно схвалив перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за визнання так званих Луганської та Донецької "народних республік". У нього потрапили 351 член Держдуми РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
"27 країн-членів ЄС домовилися про аналіз ситуації навколо України, про серйозність і ризики, які вона може викликати. Ми також погодили пакет санкцій", - заявив глава МЗС Франції.
У санкційний список потрапили російські фізичні та юридичні особи, включаючи політиків, оборонний сектор, а також банки і організації, що фінансують операції Росії на Донбасі.
"Європейські санкції дуже боляче вдарять по Росії", - заявив Боррель.
При цьому він додав, що президента РФ Володимира Путіна у списку санкцій немає.
Нагадаємо, Росія офіційно визнала так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". На цьому тлі проти Москви почали вводити санкції. Так, Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Лондон планує ввести санкції щодо депутатів Державної Думи і сенаторів Ради Федерації РФ, які проголосували за це рішення.