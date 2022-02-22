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ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР"

Автор: Валерия Полищук

Евросоюз единогласно одобрил первый пакет санкций против России. В частности, за признание так называемых Луганской и Донецкой "народных республик". В него попали 351 член Госдумы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"27 стран-членов ЕС договорились об анализе ситуации вокруг Украины, о серьезности и рисках, которые она может вызвать. Мы также согласовали пакет санкций", - заявил глава МИД Франции.

В санкционный список попали российские физические и юридические лица, включая политиков, оборонный сектор, а также банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

"Европейские санкции очень больно ударят по России", - заявил Боррель.

При этом он добавил, что президента РФ Владимира Путина в санкционном списке нет.

Напомним, Россия официально признала так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". На этом фоне против Москвы начали вводить санкции. Так, Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Лондон планирует ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за это решение.

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ЕвросоюзДНРСанкции против России