ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР"

"27 стран-членов ЕС договорились об анализе ситуации вокруг Украины, о серьезности и рисках, которые она может вызвать. Мы также согласовали пакет санкций", - заявил глава МИД Франции.

В санкционный список попали российские физические и юридические лица, включая политиков, оборонный сектор, а также банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

"Европейские санкции очень больно ударят по России", - заявил Боррель.

При этом он добавил, что президента РФ Владимира Путина в санкционном списке нет.