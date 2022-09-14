ЄС зняв частину санкцій з Януковича і його сина

Йдеться про санкції, які Європейський союз запровадив 5 березня 2014 року за "розтрату державних коштів України або зловживання службовим становищем". Вони стосуються доступу згаданих осіб до їхніх активів у Європі.

Рішення ЄС засноване на тому, що дія санкцій минула 6 вересня.

"На підставі розгляду Ради записи про чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, а також відомості про їх права на захист і їх право на ефективний судовий захист, повинні бути виключені з додатка I (санкційний список - ред.) до Регламенту (ЄС) № 208/2014", - йдеться в повідомленні.