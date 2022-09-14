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ЄС зняв частину санкцій з Януковича і його сина

Фото: екс-президент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Рада Євросоюзу ухвалила рішення зняти частину санкцій з президента-втікача Віктора Януковича, його сина Олександра, а також з екс-генпрокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄС.

Йдеться про санкції, які Європейський союз запровадив 5 березня 2014 року за "розтрату державних коштів України або зловживання службовим становищем". Вони стосуються доступу згаданих осіб до їхніх активів у Європі.

Рішення ЄС засноване на тому, що дія санкцій минула 6 вересня.

"На підставі розгляду Ради записи про чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, а також відомості про їх права на захист і їх право на ефективний судовий захист, повинні бути виключені з додатка I (санкційний список - ред.) до Регламенту (ЄС) № 208/2014", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2021 році Генеральний суд ЄС анулював санкції проти Януковича і його сина Олександра. Однак рішення стосувалося тих обмежень, які вже втратили свою силу, оскільки Брюссель щорічно продовжує санкції.

При цьому в серпні цього року ЄС ввів нові санкції проти екс-президента України за підрив територіальної цілісності.

Як відомо, в Україні Янукович продовжує фігурувати в кримінальних справах. Нещодавно суд дозволив заочне слідство щодо нього через Харківські угоди. До цього за державну зраду його засудили до 9 років в'язниці.

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ЯнуковичСанкції проти Росії