ЄС запровадив санкції проти Януковича за підрив цілісності України

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича за підрив територіальної цілісності. Також у списку санкцій опинився його син Олександр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що Януковича та його сина додали до списку санкцій за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеки держави. Крім того, на Олександра Януковича накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

Зазначимо, до цього діяли санкції проти Януковича та його сина за привласнення коштів українського бюджету.

"ЄС рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додали в Раді ЄС.

Також Брюссель закликає забезпечити безпечне повернення з Росії викрадених українських дітей.