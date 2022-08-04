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ЄС запровадив санкції проти Януковича за підрив цілісності України

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Брюссель, Четвер 04 серпня 2022 21:42
ЄС запровадив санкції проти Януковича за підрив цілісності України Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича за підрив територіальної цілісності. Також у списку санкцій опинився його син Олександр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що Януковича та його сина додали до списку санкцій за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеки держави. Крім того, на Олександра Януковича накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

Зазначимо, до цього діяли санкції проти Януковича та його сина за привласнення коштів українського бюджету.

"ЄС рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додали в Раді ЄС.

Також Брюссель закликає забезпечити безпечне повернення з Росії викрадених українських дітей.

Нагадаємо, у 2021 році Генеральний суд ЄС анулював санкції проти Януковича та його сина Олександра. Однак рішення стосувалося тих обмежень, які вже втратили свою силу, оскільки Брюссель щороку продовжує санкції.

В Україні колишній президент продовжує фігурувати в кримінальних справах. Нещодавно суд дозволив заочне слідство щодо нього через Харківські угоди. До цього за державну зраду його засудили до 9 років в'язниці.

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