ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд дозволив заочне слідство щодо Януковича через Харківські угоди

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 червня 2022 17:14
Суд дозволив заочне слідство щодо Януковича через Харківські угоди Фото: колишній президент Віктор Янукович (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Печерський районний суд Києва дозволив заочне слідство стосовно колишнього президента Віктора Януковича. Рішення стосується справи про Харківські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що в цій справі Янукович проходить підозрюваним у державній зраді. За даними слідства, він 21 квітня 2010 року в порушення вимог Конституції підписав так звані Харківські угоди, згідно з якими перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжувалося на 25 років - до 2042 року.

Через дії Януковича були створені передумови для нарощування чисельності військ РФ в Криму, їх переоснащення та модернізації, що дозволило їм провести окупацію півострова в 2014 році.

Також повідомляється, що на сьогодні щодо Януковича вже проводиться заочне розслідування, але у справі про незаконне повернення дії Конституції в редакції 1996 року.

Крім того, проводиться заочне розслідування у справі про незаконне переправлення через кордон не менше 20 осіб у лютому 2014 року та підбурювання до дезертирства співробітників державної охорони.

Нагадаємо, раніше заочне розслідування у справі про Харківські угоди дозволили відносно колишнього прем'єра Миколи Азарова, який підозрюється в держзраді за попередньою змовою.

Янукович був президентом у 2010-2014 роках, у розпал Революції гідності втік з країни. У 2019 році Оболонський райсуд Києва дав йому 9 років в'язниці за державну зраду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
держзрада Янукович
NEWS
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні