В ЕС ищут Орбану "победу", чтобы разблокировать кредит Украине, - Politico

Лидеры ЕС ищут способы предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность сохранить лицо накануне выборов, что позволило бы ему отказаться от блокирования финансирования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По информации неназванных дипломатов ЕС, "победа" для Орбана может быть в виде обещания возобновить поставки нефти через трубопровод "Дружба", который транспортирует нефть из России в Восточную Европу.

"Он (Орбан - ред.) получит свой проклятый трубопровод. Эта история с "Дружбой" никак не выглядит правдоподобной, но он должен одержать победу в своей предвыборной кампании", - сказал один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров.

Орбан заявил, что заблокирует кредит Евросоюза для Украины на сумму 90 млрд евро, который имеет решающее значение для воюющей страны, а также 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, если нефть по "Дружбе" снова не начнет поступать в Венгрию и Словакию.

ЕС оказался в затруднительном положении из-за приближающегося дефицита денег в Украине и опасения, что Орбан может использовать юридическое противостояние в ходе предвыборной кампании.

Politico отмечает, что у Украины могут закончиться деньги до апреля - в том же месяце, когда венгры пойдут на выборы.

Угрозы Орбана возмутили Евросоюз, и председатель Евросовета Антониу Коста предупредил, что венгерский лидер нарушил принцип "искреннего сотрудничества" ЕС. Издание отметило, что это намекнуло на потенциальные юридические последствия, которые могут принять форму так называемой процедуры по ст. 7, чтобы лишить Будапешт права голоса в Евросоюзе.

Однако четверо дипломатов и высокопоставленный чиновник ЕС, которые говорили с изданием на условиях анонимности, отвергли идею юридического решения проблемы затягивания процесса со стороны Венгрии. Вместо этого они утверждали, что лидерам следует сосредоточиться на давлении и убеждении Будапешта отказаться от вето.

"Время для юридического варианта не наступило. Нужно искать политическое решение", - сказал один из дипломатов, имея в виду возможность подачи иска против Будапешта за блокирование денег для Украины.

Двое из дипломатов заявили, что более осуществимым способом решения проблемы является разработка "документа", содержащего обещание возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Собеседники сообщили изданию, что юридические шаги, которые лишили бы Венгрию права голоса, не входили в число мер, обсуждавшихся на встрече послов в Брюсселе на этой неделе.

Зато некоторые дипломаты призвали к тому, чтобы делегация ЕС в Украине смогла посетить трубопровод и осмотреть его, чтобы опровергнуть заявления Орбана о том, что он на самом деле не поврежден.

"Но визит зависит от того, смогут ли украинские власти это осуществить, поскольку это объект строгой охраны", - сказал представитель ЕС, знакомый с ходом переговоров, добавив, что ведутся обсуждения с украинскими властями по поводу такого визита.