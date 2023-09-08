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В ЕС все еще продолжаются дискуссии по использованию активов РФ, - представитель Еврокомиссии

Фото: в ЕС все еще продолжаются дискуссии по использованию активов РФ (flick.com)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

В настоящее время все еще продолжаются дискуссии с государствами-членами Европейского союза относительно способа использования российских активов в пользу Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит".

Ожидалось, что летом Еврокомиссия выйдет с официальным заявлением, в котором объяснит, как будет работать общеевропейский механизм использования российских активов. Однако впоследствии его представление было отложено на осень.

По словам официального представителя Еврокомиссии, пока все еще продолжаются дискуссии с государствами-членами ЕС о способе использования российских активов, но они продвигаются.

"Мы работаем с испанским председательством по изучению поэтапного подхода. Мы поддерживаем эти дискуссии общим неофициальным документом ЕК и Службы внешних дел ЕС, который мы подали на рассмотрение председательства в конце июля. Мы готовы представить юридическое предложение с учетом этих дискуссий", - рассказал он.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка.

Также недавно сообщалось, что Еврокомиссия в ближайшее время готова сделать юридически обоснованное предложение по использованию замороженных активов РФ, которое будет учитывать позиции государств-членов Евросоюза.

 

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