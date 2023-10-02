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ЕС расширится от Лиссабона до Луганска, - глава МИД Германии

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз скоро расширится от португальского Лиссабона до украинского Луганска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Анннелену Бербок, которую цитирует Handelsblatt.

Украины - в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Она также заявляла, что временная оккупация никогда не была и не станет препятствием на пути Украины в ЕС.

Также добавим, что президент Европарламента Роберта Мецолла считает, что ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении еще до Рождества.

Расширение ЕС

Еврокомиссия также планирует сделать "существенные предложения" по расширению ЕС уже в октябре этого года.

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Вступление в ЕС