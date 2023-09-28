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Может ли оккупация территорий стать помехой для вступления Украины в ЕС: ответ Стефанишиной

Четверг 28 сентября 2023 16:58
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Может ли оккупация территорий стать помехой для вступления Украины в ЕС: ответ Стефанишиной Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Временная оккупация территорий Украины российскими солдатами никогда не была и не будет преградой на пути нашей страны в Европейский союз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила на 2nd EU Accession Exchange Forum.

"Этот вопрос (вступление в ЕС с нерешенными территориальными вопросами - ред.) больше касается того, есть ли воля. Если есть воля - есть путь. Воля есть и это подтверждает решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление, и будущее решение об открытии переговоров о вступлении. Это не просто обещания", - рассказала она.

Чиновница уточнила, что случай Украины в этом контексте сам по себе является прецедентом, поскольку во время подписания Соглашения об ассоциации Крым уже был аннексирован, началась оккупация Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на такие события, Соглашение было все равно подписано и оно применимо для всей территории Украины в границах 1991 года с оговоркой относительно регионов, которые не контролируются украинским правительством.

"Поэтому не было ни одного момента, когда мы имели какие-либо дискуссии на эту тему в контексте вступления Украины в ЕС", - добавила министр.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашими властями поставили ряд условий для дальнейшего членства.

Сейчас официальные представители нашей страны ожидают начала переговоров о вступлении уже в этом году.

Недавно Стефанишина заявляла, что в Евросоюзе уже есть политический консенсус для начала переговоров о членстве Украины.

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