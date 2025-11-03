ЕС рассматривает расширение полномочий Frontex для борьбы с дронами, - СМИ

Издание ознакомилось с конфиденциальными документами Совета ЕС и пишет, что такой шаг вызван беспокойством из-за ряда вторжений дронов в воздушное пространство стран-членов. В частности, речь идет о наблюдении за военными и гражданскими объектами в Бельгии.

Нота Совета Евросоюза от 30 октября свидетельствует, что европейские столицы обсуждают предоставление Frontex дополнительных полномочий. Речь идет о борьбе с гибридными угрозами - от нарушений воздушного пространства до защиты стратегических объектов.

Впервые пересмотр мандата Frontex, который запланирован на 2026 год, был объявлен президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале этого года.

Euroactiv пишет, что обсуждение этого вопроса послами ЕС состоится на техническом совещании 5 ноября.

Frontex поддерживает европейские страны в управлении их внешними границами. Агентство противодействует трансграничной преступности, собирая информацию и помогая с процедурами возвращения.

Магнус Бруннер, еврокомиссар по вопросам миграции, не исключает, что мандат Frontex "может распространиться на защиту от беспилотников и защиту аэропортов".