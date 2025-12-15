ЕС рискует финансами, если не поддержит репарационный кредит для Украины, - Германия

Крихбаум предупредил, что страны, которые не присоединятся к инициативе на базе замороженных российских активов, должны быть готовы к финансовым рискам.

"Если национальные государства-члены на самом деле начнут сокращать бюджеты, процентные ставки вырастут, создавая замкнутый круг", - заявил Крихбаум, намекая, что альтернативные пути финансирования, такие как совместное заимствование ЕС или двусторонние гранты, могут быть значительно дороже для государств-членов.

Он также напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц призывает к быстрому согласованию кредита на саммите лидеров ЕС. Он специально перенес поездку в Норвегию, чтобы принять участие в переговорах в Брюсселе по кредиту для Украины.

При этом премьер Бельгии Барт Де Вевер высказывает противоположное мнение, подчеркивая финансовые риски использования замороженных активов. По его словам, международные инвесторы могут расценить такую операцию как конфискацию, что приведет к повышению стоимости заимствований и создаст системные риски для финансовых рынков ЕС, включая евро.

Позицию премьера Бельгии также поддерживает Euroclear - депозитарий, хранящий большинство активов, предназначенных для кредита.

Несмотря на споры, лидеры ЕС, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту и верховного дипломата ЕС Каю Каллас, настаивают на достижении договоренности по кредиту на репарации на саммите лидеров ЕС в четверг, 18 декабря.

Однако, темп согласования соглашения замедляется, поскольку Италия, Болгария, Мальта и Чехия настаивают на более детальном рассмотрении альтернативных вариантов финансирования.

Секретарь Государства Польши Мартин Босацкий, комментируя ситуацию накануне встречи, отметил, что поддержка кредита для Украины не ослабнет.

"Мы считаем, что кредит на репарации должен быть использован, и Польша его поддерживает. Абсолютно важно обеспечить финансирование военных нужд Украины как минимум на шесть месяцев, а возможно и на год", - заявил он.