ЕС в рекордные сроки завершил скрининг законодательства Украины, - еврокомиссар
Еврокомиссия сегодня, 29 сентября, завершила процесс скрининга украинского законодательства. Это произошло быстрее, чем когда-либо раньше.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Именно с Закарпатья я начинаю свой трехдневный визит в Украину и очень символично, что я сегодня здесь - именно сегодня мы завершили процесс скрининга законодательства Украины", - отметила Кос.
По ее словам, в рамках процесса скрининга специалисты ЕК изучили 100 тысяч страниц украинского законодательства, а также сравнили его с соответствующими законами ЕС.
"Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого", - обратила внимание Кос.
Она добавила, что теперь Еврокомиссия понимает, как ей двигаться дальше. В Киеве Кос хочет поднять этот вопрос с украинскими чиновниками.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, по состоянию на 29 сентября Евросоюз так и не начал вступительные переговоры с Украиной.
Единственным препятствием для старта переговоров является Венгрия - она наложила свое вето на соответствующее решение.
По информации Politico, сейчас ЕС ищет пути обхода вето Венгрии. Для этого президент Евросовета Антониу Кошта разрабатывает предложение, в рамках которого переговорные кластеры могли бы открываться квалифицированным большинством стран ЕС, а не единогласно.