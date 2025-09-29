ЄС у рекордні терміни завершив скринінг законодавства України, - єврокомісар
Єврокомісія сьогодні, 29 вересня, завершила процес скринінгу українського законодавства. Це сталося швидше, ніж будь-коли раніше.
Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Укрінформ".
"Саме із Закарпаття я починаю свій триденний візит до України і дуже символічно, що я сьогодні тут - саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України", - зазначила Кос.
За її словами, у рамках процесу скринінгу фахівці ЄК вивчили 100 тисяч сторінок українського законодавства, а також порівняли його з відповідними законами ЄС.
"Ми здійснили цей процес менш ніж за один рік. Це швидше, ніж відбувалося будь-коли до цього", - звернула увагу Кос.
Вона додала, що тепер Єврокомісія розуміє, як їй рухатися далі. У Києві Кос хоче підняти це питання з українськими чиновниками.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, станом на 29 вересня Євросоюз так і не розпочав вступні переговори з Україною.
Єдиною перешкодою для старту переговорів є Угорщина - вона наклала своє вето на відповідне рішення.
За інформацією Politico, зараз ЄС шукає шляхи обходу вето Угорщини. Для цього президент Євроради Антоніу Кошта розробляє пропозицію, в рамках якої переговорні кластери могли б відкриватися кваліфікованою більшістю країн ЄС, а не одноголосно.