ЄС у рекордні терміни завершив скринінг законодавства України, - єврокомісар

Єврокомісія сьогодні, 29 вересня, завершила процес скринінгу українського законодавства. Це сталося швидше, ніж будь-коли раніше.

Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ ".

"Саме із Закарпаття я починаю свій триденний візит до України і дуже символічно, що я сьогодні тут - саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України", - зазначила Кос.

За її словами, у рамках процесу скринінгу фахівці ЄК вивчили 100 тисяч сторінок українського законодавства, а також порівняли його з відповідними законами ЄС.

"Ми здійснили цей процес менш ніж за один рік. Це швидше, ніж відбувалося будь-коли до цього", - звернула увагу Кос.

Вона додала, що тепер Єврокомісія розуміє, як їй рухатися далі. У Києві Кос хоче підняти це питання з українськими чиновниками.