RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС реагирует на репрессии в Иране: Фон дер Ляйен анонсировала санкции против режима

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала иранских протестующих и анонсировала новые санкции против Ирана за репрессии и поддержку войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Урсула фон дер Ляйен написала в Х.

Таким образом, глава Еврокомиссии подчеркнула солидарность Европейского Союза с протестующими.

"Европа полностью солидарна с храбрыми женщинами и мужчинами Ирана, которые рискуют жизнью, требуя свободы для себя и будущих поколений", - написала фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что ЕС уже ввел масштабные санкции против Ирана за нарушения прав человека, ядерную программу и поддержку России в войне против Украины. Среди мер были ограничения в финансовом секторе, запрет на экспорт отдельных технологий и персональные санкции против высокопоставленных чиновников.

Сейчас же Еврокомиссия предлагает новые ограничения на экспорт критических технологий для беспилотных летательных аппаратов и ракет, чтобы усложнить доступ Ирана к военным ресурсам. Кроме того, сейчас готовится пакет дополнительных санкций в ответ на жестокое подавление протестов в стране.

Европейские лидеры отмечают, что эти шаги имеют целью не только наказать режим, но и поддержать мирных демонстрантов, защитить права человека и предотвратить дальнейшее обогащение Ирана военными технологиями, которые могут использоваться для агрессии.

Со своей стороны, фон дер Ляйен призвала международное сообщество не оставаться равнодушным к событиям в Иране и продолжать давление на власть, чтобы обеспечить безопасность граждан и будущее страны.

 

Напомним, массовые протесты в Иране, в частности в Тегеране, начались в конце декабря 2025 года преимущественно из-за внезапного падения курса национальной валюты - иранского риала, что повлекло резкое подорожание товаров и экономический кризис.

При этом президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".

Позже Дональд Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенИран