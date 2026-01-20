ЄС реагує на репресії в Ірані: Фон дер Ляєн анонсувала санкції проти режиму

Таким чином, глава Єврокомісії підкреслила солідарність Європейського Союзу з протестувальниками.

"Європа повністю солідарна з хоробрими жінками та чоловіками Ірану, які ризикують життям, вимагаючи свободи для себе та майбутніх поколінь", - написала фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що ЄС уже ввів масштабні санкції проти Ірану через порушення прав людини, ядерну програму та підтримку Росії у війні проти України. Серед заходів були обмеження у фінансовому секторі, заборона на експорт окремих технологій та персональні санкції проти високопосадовців.

Нині ж Єврокомісія пропонує нові обмеження на експорт критичних технологій для безпілотних літальних апаратів та ракет, щоб ускладнити доступ Ірану до військових ресурсів. Крім того, наразі готується пакет додаткових санкцій у відповідь на жорстоке придушення протестів у країні.

Європейські лідери наголошують, що ці кроки мають на меті не лише покарати режим, а й підтримати мирних демонстрантів, захистити права людини та запобігти подальшому збагаченню Ірану військовими технологіями, які можуть використовуватися для агресії.

Зі свого боку, фон дер Ляєн закликала міжнародне співтовариство не залишатися байдужим до подій в Ірані та продовжувати тиск на владу, щоб забезпечити безпеку громадян і майбутнє країни.