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ЄС може розділити пакет санкцій проти Росії і відстрочити нафтове ембарго, - Bloomberg

Фото: ЄС може розділити пакет санкцій через позицію Угорщини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз обговорює можливість поділу пакету санкцій проти Росії, відстрочивши нафтове ембарго. ЄС готовий піти на такий крок через позицію деяких країн, зокрема Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами дипломатів ЄС, уряди не відмовилися від своєї мети укласти з Угорщиною домовленість до понеділка, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі.

Однак деякі члени ЄС заговорили про можливу відстрочку ембарго на російську нафту, щоб приступити до решти пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що в понеділок, 16 травня, глави МЗС європейських країн продовжать обговорювати санкції проти РФ.

При цьому Угорщина продовжує блокувати введення ембарго на російську нафту, заявивши про занадто великий збиток її економіці.

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