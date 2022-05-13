ЄС може розділити пакет санкцій проти Росії і відстрочити нафтове ембарго, - Bloomberg

Європейський союз обговорює можливість поділу пакету санкцій проти Росії, відстрочивши нафтове ембарго. ЄС готовий піти на такий крок через позицію деяких країн, зокрема Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами дипломатів ЄС, уряди не відмовилися від своєї мети укласти з Угорщиною домовленість до понеділка, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі.
Однак деякі члени ЄС заговорили про можливу відстрочку ембарго на російську нафту, щоб приступити до решти пакету санкцій проти Росії.
Нагадаємо, що в понеділок, 16 травня, глави МЗС європейських країн продовжать обговорювати санкції проти РФ.
При цьому Угорщина продовжує блокувати введення ембарго на російську нафту, заявивши про занадто великий збиток її економіці.
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