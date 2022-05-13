ЄС може розділити пакет санкцій проти Росії і відстрочити нафтове ембарго, - Bloomberg

Європейський союз обговорює можливість поділу пакету санкцій проти Росії, відстрочивши нафтове ембарго. ЄС готовий піти на такий крок через позицію деяких країн, зокрема Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами дипломатів ЄС, уряди не відмовилися від своєї мети укласти з Угорщиною домовленість до понеділка, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі.

Однак деякі члени ЄС заговорили про можливу відстрочку ембарго на російську нафту, щоб приступити до решти пакету санкцій проти Росії.