ЕС может разделить пакет санкций против России и отсрочить нефтяное эмбарго, - Bloomberg

Европейский союз обсуждает возможность разделения пакета санкций против России, отсрочив нефтяное эмбарго. ЕС готов пойти на такой шаг из-за позиции некоторых стран, в частности Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам дипломатов ЕС, правительства не отказались от своей цели заключить с Венгрией договоренность к понедельнику, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.

Однако некоторые члены ЕС заговорили о возможной отсрочке эмбарго на российскую нефть, чтобы приступить к остальному пакету санкций против России.