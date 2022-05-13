ЕС может разделить пакет санкций против России и отсрочить нефтяное эмбарго, - Bloomberg

Европейский союз обсуждает возможность разделения пакета санкций против России, отсрочив нефтяное эмбарго. ЕС готов пойти на такой шаг из-за позиции некоторых стран, в частности Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам дипломатов ЕС, правительства не отказались от своей цели заключить с Венгрией договоренность к понедельнику, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.
Однако некоторые члены ЕС заговорили о возможной отсрочке эмбарго на российскую нефть, чтобы приступить к остальному пакету санкций против России.
Напомним, что в понедельник, 16 мая, главы МИД европейских стран продолжат обсуждать санкции против РФ.
При этом Венгрия продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть, заявив о слишком большой ущерб ее экономике.
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