У ЄС розповіли про подальші плани в євроінтеграції України

Найближчим часом з боку Європейського союзу не очікується ніяких великих політичних кроків до подальшої європейської інтеграції України. При цьому ЄС допомагає Україні стати ближчою в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

"Якогось великого політичного кроку в полі зору немає. Це теж реальність. Ви не можете сказати, що далі ми зробимо ось це. Але що ми робимо, так це допомагаємо Україні стати ближчою до ЄС", - сказав Маасікас.

Він зазначив, що Україна є європейською країною в історичному, культурному та багатьох інших планах.

Нагадаємо, 1 жовтня має відбутися саміт Україна-ЄС, одним з основних питань якого буде оновлення Угоди про асоціацію.

Як повідомляла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, в Угоду про асоціацію з ЄС український бізнес подав понад 150 змін.

Також РБК-Україна писало, що подальшого поштовху у відносинах між Україною і ЄС за підсумками саміту чекає і Маасікас.