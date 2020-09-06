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Кулеба озвучив порядок денний саміту Україна-ЄС

Київ, Неділя 06 вересня 2020 13:00
Кулеба озвучив порядок денний саміту Україна-ЄС
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Саміт не переносили, і він відбудеться 1 жовтня

Київ готується до саміту Україна-ЄС, який запланований на 1 жовтня 2020 року. На порядку денному широке коло питань.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Моя колега, віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина дуже енергійно займається підготовкою цього саміту і наповненням його таким потужним змістом", - сказав він.

Кулеба зазначив, що європейська інтеграція України - це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного.

"Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію. Нас цікавить інтеграція в цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції. Нас цікавить подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії", - повідомив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході візиту до Брюсселю 23 липня заявив, що Україна сподівається, що головною темою жовтневого саміту з Євросоюзом стане оновлення Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що офіційні переговори про перегляд Угоди про асоціацію з Європейським союзом почнуться в січні 2021 року.

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