ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЕС рассказали о дальнейших планах в евроинтеграции Украины

Автор: Игорь Литвиненко

В ближайшее время со стороны Европейского союза не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины. При этом ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

Самые читаемые новости

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

"Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС", - сказал Маасикас.

Он отметил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах.

Напомним, 1 октября должен состояться саммит Украина-ЕС, одним из основных вопросов которого будет обновление Соглашения об ассоциации.

Как сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, в Соглашение об ассоциации с ЕС украинский бизнес подал более 150 изменений.

Также РБК-Украина писало, что дальнейшего толчка в отношениях между Украиной и ЕС по итогам саммита ожидает и Маасикас.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины евроинтеграцияУкраина -ЕС