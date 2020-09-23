Маасікас очікує, що саміт дасть новий поштовх відносинам Україна-ЄС

Фото: Матті Маасікас (прес-служба посольства ЄС)

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас впевнений, що майбутній саміт Україна-ЄС дасть новий поштовх відносинам Києва та Брюсселя. Він розраховує, що сторони обговорять просування до Угоди про асоціацію, а також співпрацю у сфері кібербезпеки.

Про це Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми будемо узгоджувати з Україною як пілотний проект просування по цифровому єдиному ринку. Є ряд речей, які Україна повинна зробити в наближенні свого законодавства до європейського. Але якщо ці речі будуть зроблені, Україна зможе де-факто стати частиною телекомунікаційного ринку ЄС", - сказав він.

Посол також розраховує, що буде розпочато діалог в сфері кібербезпеки.

"У ЄС є такий діалог тільки з шістьма країнами світу: США, Китай, Індія, Японія, Корея і Бразилія. А зараз Україна може приєднатися до їх числа", - зазначив він.

Маасікас підкреслив, що в сфері кібербезпеки Україна має дуже цінний досвід.

"Україна - це країна, яка стикається із зовнішньою агресією, в тому числі і в сфері кібербезпеки. У багатьох сферах стандарти ЄС вищі або більш опрацьовані, і нашим країнам-партнерам доводиться їм відповідати. У сфері кібербезпеки Україна має дуже цінний досвід, на якому може повчитися сам Євросоюз", - сказав він.

Крім того, за словами посла ЄС, на саміті сторони обговорять ситуацію на Донбасі і в Криму.

"Будемо думати, як підтвердити підтримку ЄС українському суверенітету і територіальній цілісності. І ми, і Україна дотримуємося політики невизнання анексії, але, можливо, ми можемо краще співпрацювати, дивитися, що працює з вашого боку, і що з нашого, і знайти, як це поліпшити", - сказав Маасікас.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном. Вони обговорили співпрацю між Україною і Європейскім союзом.

Раніше Україна та Іспанія підписали меморандум про співпрацю у сфері кібербезпеки.