Грузія звинуватила Росію в кібератаці на держоргани

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Масштабна кібератака сталася у жовтні 2019 року

За масштабною кібератакою на грузинські державні відомства, здійсненою 28 жовтня 2019 року, стоїть Російська Федерація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Грузії.

За даними відомства, тогорічна кібератака на веб-сайти, сервери та інші системи Адміністрації президента Грузії, судових органів, рад різних муніципалітетів, державних, комерційних та медіа-організацій була здійснена Генеральним штабом Збройних сил Росії.

"Грузія засуджує кібератаку, яка суперечить принципам і нормам міжнародного права і являє собою чергове порушення суверенітету Грузії проти європейської та євроатлантичної інтеграції та демократичного розвитку", - заявили в МЗС.

Зазначається, що в результаті масштабної кібератаки було пошкоджено сервери та системи управління державних установ. У відомстві наголосили, що кібератака мала на меті підрив національної безпеки Грузії, заподіяння шкоди населення та порушення функціонування держустанов.

Нагадаємо, раніше американська компанія Facebook звинуватила Росію у поширенні неправдивої інформації проти України та інших країн Східної Європи. Російська військова розвідка поширювала дезінформацію за допомогою мережі облікових записів.