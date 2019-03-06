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Клімкін про санкції ЄС: хотілось би більшого

Новини » Політика    06.03.2019 - 15:41
Клімкін про санкції ЄС: хотілось би більшого
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр наголосив, що Україна продовжує співпрацю з ЄС та США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав санкції ЄС проти РФ через захоплення українських кораблів та моряків у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Клімкіна. 

Глава МЗС України наголосив, що співпраця з партнерами із ЄС та США продовжується. 

"Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілось б більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими європейськими і, звичайно, американськими друзями та партнерами UnitedForUkraine", - написав Клімкін. 

Клімкін про санкції ЄС: хотілось би більшого

РБК-Україна писало, що посли країн Європейського союзу (ЄС) сьогодні, 6 березня, узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Очікується, що що на наступному тижні буде продовжено на шість місяців санкції проти 163 осіб та 44 підприємств. Ці санкції були введені у зв'язку з окупацією Росією Криму.

Раніше президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії, введені в 2014 році через ситуацію в Україні. Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік. Мова йде про санкції у відношенні осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні.

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