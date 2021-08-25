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Таліби перекрили дороги в аеропорт Кабула для афганців

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Афганістан, Середа 25 серпня 2021 05:19
Таліби перекрили дороги в аеропорт Кабула для афганців Фото: виїхати з Афганістану можуть тільки іноземці (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Таліби перекрили дороги в аеропорт Кабула для жителів Афганістану. Тепер виїхати з країни можуть тільки іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прес-секретар радикального руху "Талібан" Забіулла Муджахід заявив, що виїзд з Афганістану дозволений тепер тільки для іноземців.

"Дорога в аеропорт Кабула заблокований. Іноземці можуть проїхати по ній, але афганцям проїхати по ній не дозволено", - заявив він.

За його словами, таліби не дозволять США вивозити з аеропорту в Кабулі жителів Афганістану. Це нібито пов'язано з побоюваннями про те, що країна втратить таких фахівців, як лікарі та інженери або люди загинуть в тисняві.

"Ми просимо (американців) зупинити цей процес. Цій країні потрібен їхній досвід. Їх не можна везти в інші країни", - заявив представник талібів.

Нагадаємо, що таліби наказали завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня. За їх словами, це крайня дата, коли військові США повинні покинути аеропорт.

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