У Байдена є запасний план з евакуації з Афганістану: дав доручення Пентагону

У США є запасний план на випадок, якщо військові не встигнуть евакуювати всіх бажаючих з Афганістану до 31 серпня. Президент США Джо Байден дав Пентагону відповідне доручення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Джо Байдена в Білому домі.

У своєму виступі Байден сказав, що крайній термін виходу США з Афганістану намічений на 31 серпня і чим швидше вдасться евакуювати всіх бажаючих, тим краще.

"Зараз ми наближаємося до завершення до 31 серпня. Чим раніше ми зможемо закінчити, тим краще. Кожен день операції несе додатковий ризик для наших військ. Але завершення 31 серпня залежить від продовження співпраці Талібану і надання доступу до аеропорту", - сказав Байден.

В той же час Байден підтвердив, що він просив Пентагон і Державний департамент США розробити план на випадок непередбачених обставин, щоб скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.