ЄС просить США забезпечувати безпеку аеропорту Кабула "стільки, скільки буде потрібно"
ЄС звернувся до Сполучених Штатів з проханням забезпечити безпечну евакуацію людей з Афганістану. За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, це "повинно тривати стільки, скільки буде потрібно для виконання поставлених завдань".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Time.
"Ми підняли це питання з нашими американськими друзями та партнерами з двох причин: по-перше, необхідно забезпечити безпеку аеропорту до тих пір, поки це буде необхідно, для завершення операцій. По-друге, справедливий і рівноправний доступ до аеропорту необхідний для всіх громадян, що мають право на евакуацію", - сказав Мішель.
Однак у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден дотримується крайнього терміну - 31 серпня війська повинні покинути аеропорт Кабул.
Через що ЄС просить продовження терміну, оскільки він стурбований, чи зможуть громадяни безпечно дістатися до аеропорту Кабула.
Нагадаємо, таліби наказали США завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
Додамо, що таліби перекрили дороги в аеропорт Кабула для жителів Афганістану: тепер виїхати з країни можуть тільки іноземці.