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ЕС просит США обеспечивать безопасность аэропорта Кабула "столько, сколько будет нужно"

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Брюссель, Среда 25 августа 2021 12:11
ЕС просит США обеспечивать безопасность аэропорта Кабула "столько, сколько будет нужно" Фото: ЕС просит США обеспечивать безопасность аэропорта Кабула "столько, сколько будет нужно" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

ЕС обратился к Соединенным Штатам с просьбой обеспечить безопасную эвакуацию людей из Афганистана. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, это "должно длиться столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Time.

"Мы подняли этот вопрос с нашими американскими друзьями и партнерами по двум причинам: во-первых, необходимо обеспечить безопасность аэропорта до тех пор, пока это будет необходимо, для завершения операций. Во-вторых, справедливый и равноправный доступ к аэропорту необходим для всех граждан, имеющих право на эвакуацию", - сказал Мишель.

Однако в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден придерживается крайнего срока - 31 августа войска должны покинуть аэропорт Кабул.

Из-за чего ЕС просит продления срока, поскольку он обеспокоен, смогут ли граждане безопасно добраться до аэропорта Кабула.

Напомним, талибы приказали США завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.

Добавим, что талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула для жителей Афганистана: теперь уехать из страны могут только иностранцы.

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