ЕС предлагают не начинать с Грузией переговоры о вступлении через закон об иноагентах, - СМИ

Предыстория

18 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал решение парламента Грузии. В ЕС считают, что Грузия должна отказаться от закона, в противном случае это может вызвать проблемы со вступлением страны в Европейский союз.

В НАТО назвали решение парламента Грузии "шагом назад" на пути в Альянс.

При этом в Тбилиси протестовали против скандального закона об иноагентах. Участники акций призывают не голосовать за закон во втором чтении.

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