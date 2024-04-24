ЄС пропонують не починати з Грузією переговори про вступ через закон про іноагентів, - ЗМІ

Передісторія

18 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розкритикував рішення парламенту Грузії. У ЄС вважають, що Грузія повинна відмовитися від закону, в інакшому випадку це може викликати проблеми зі вступом країни до Європейського союзу.

У НАТО назвали рішення парламенту Грузії "кроком назад" на шляху до Альянсу.

При цьому у Тбілісі протестували проти скандального закону про іноагентів. Учасники акцій закликають не голосувати за закон у другому читанні.

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