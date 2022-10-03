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Как Европа помогает Украине через фонд мира: объяснение посла ЕС

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Киев, Понедельник 03 октября 2022 08:46
Как Европа помогает Украине через фонд мира: объяснение посла ЕС Фото: посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Еврейский союз с начала полномасштабной войны значительно увеличил военную помощь Украине. Она финансируется через фонд мира.

Об этом в интервью рассказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он объяснил, что каждая страна ЕС может самостоятельно оказывать военную помощь на двусторонней основе. Военная помощь от ЕС финансируется из Европейского фонда мира. У него постоянный бюджет на период 2021-2027 годов в размере 5,7 млрд евро.

"И в рамках этой суммы страны-члены решают, что определенная сумма может быть израсходована для помощи Украине. По состоянию на сегодняшний день, этот фонд покрывает расходы на помощь Вооруженным Силам Украины на общую сумму в 2,6 млрд евро. Может быть больше", - объяснил дипломат.

По его словам, Украина для получения военной помощи обращается в Брюссель и предоставляет Европейской службе внешних связей список нужного вооружения. Члены ЕС, имеющие необходимое, предоставляют его, а Евросоюз платит этой стране.

"Я хотел бы кратко напомнить: в прошлом декабре, когда были первые ассигнования партнерским странам, как Украина, были большие, большие дискуссии. И в конце концов 31 миллион евро были выделены Украине... А сейчас мы имеем 2,6 млрд евро", - добавил Маасикас.

Посол подчеркнул, что прогресс был достигнут из-за "серьезности ситуации" в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что страны ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против России.

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