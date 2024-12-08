Премьер Сирии заявил о готовности к процессу передачи власти оппозиции

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, избранным народом. Заявление прозвучало после захода в Дамаск повстанцев, установления ими контроля над столицей и очевидного падения режима президента Башара аль-Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Глава сирийского правительства отметил, что остается в стране, и высказался о процессе передачи функций власти "временному правительству", в который могут войти представители оппозиции.

В видеообращении, обнародованном на Facebook-странице Джалали, он рассказал, что утром пойдет в свой офис, чтобы продолжить работу. Политик отметил, что правительство готово "протянуть руку" оппозиции и передать ей функции переходного правительства.

"Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и миром… но этот вопрос зависит от любого руководства, избранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать (с этим руководством) и предложить все возможные удобства", - сказал он.

Сирийский премьер также призвал граждан Сирии не портить государственную собственность.

Несмотря на распространенную информацию в СМИ о якобы побеге из Дамаска президента Асада на борту самолета, Джалали не уточнял в своем заявлении, действительно ли президент покинул страну.

Заход повстанцев в Дамаск и крах режима Асада в Сирии

Ранее в эту ночь сообщалось, что сирийские повстанцы 8 декабря вошли в столицу страны Дамаск после стремительного продвижения и взятия под контроль города Хомс накануне.

Высокопоставленные сирийские армейские офицеры рассказали западным СМИ, что президент Башар Асад покинул Дамаск - он для этого воспользовался самолетом и вылетел в неизвестном направлении.

Сообщается, что в Генеральном штабе Сирийской арабской армии (САР) заявили военнослужащим о падении режима Асада и приказали сложить оружие. А сирийские повстанцы уже объявили об успехе революции.

Добавим, накануне издание Bloomberg писало, что Асад будто бы через посредников просил помощи у США и Дональда Трампа, в попытке либо остаться у власти, либо получить договоренности о гарантиях безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.