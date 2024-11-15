ЕС профинансирует закупку четырьмя странами польских ЗРК малой дальности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Запланированная совместная закупка зенитных ракетных комплексов будет финансироваться с использованием финансового инструмента ЕС, который призван укрепить европейскую оборонную промышленность с помощью совместных закупок стран ЕС (EDIRPA). Совместные закупки вооружений очень важны, поскольку, помимо прочего, способствуют интеграции стран ЕС и унификации экономить бюджетные средства и укреплять обороноспособность", - отметили в ведомстве.

В литовском Минобороны уточнили, что речь идет о закупках мобильных ЗРК малой дальности Piorun, произведенных предприятием Mesko, входящим в состав государственного оборонного концерна Польши PGZ.

"Литва вместе с Польшей, Эстонией и Норвегией заключила важное соглашение о намерениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейская комиссия впервые в истории одобрила финансирование совместной закупки оружия государств-членов ЕС, в частности ракет и боеприпасов. Часть из них пойдет на помощь Украине.

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