ЄС профінансує закупівлю чотирма країнами польських ЗРК малої дальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Запланована спільна закупівля зенітних ракетних комплексів фінансуватиметься з використанням фінансового інструменту ЄС, який покликаний зміцнити європейську оборонну промисловість за допомогою спільних закупівель країн ЄС (EDIRPA). Спільні закупівлі озброєнь дуже важливі, оскільки, крім іншого, сприяють інтеграції країн ЄС та уніфікації озброєнь, допомагають заощаджувати бюджетні кошти і зміцнювати обороноздатність", - зазначили у відомстві.

У литовському Міноборони уточнили, що йдеться про закупівлі мобільних ЗРК малої дальності Piorun, вироблених підприємством Mesko, що входить до складу державного оборонного концерну Польщі PGZ.

"Литва разом із Польщею, Естонією та Норвегією уклали важливу угоду про наміри", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейська комісія вперше в історії схвалила фінансування спільної закупівлі зброї держав-членів ЄС, зокрема ракет та боєприпасів. Частина з них піде на допомогу Україні.

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