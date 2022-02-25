Військова допомога від Польщі: стало відомо, що саме передано Україні

Військова допомога Польщі для України, яка відбиває напад Росії, надається кількома пакетами. Так, вже прибула в нашу країну колона з боєприпасами, зброєю і безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника президента України Олексія Арестовича в Facebook.

Зазначається, що в рамках матеріально-технічної допомоги українській армії урядом Польщі була затверджена передача: 60 мм мінометів - 100 штук

боєприпасів до них - 1500 штук

БПЛА - 8 комплектів Також планують передати ЗСУ боєприпаси V категорії та кевларові шоломи V категорії: 152 мм кумулятивні боєприпаси - 1770 штук

23 мм боєприпаси до автоматичних знарядь - 25 336 штук

23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних знарядь-5 000 штук (можливо додатково 66 тисяч штук)

кевларові бойові шоломи - 42 тисяч штук "Виражена готовність передачі ПТРК Javelin після узгодження з США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (в ЗС КП незначна кількість цих ПТРК). Готові передати 5, 56x45 мм автоматів "Grot" - 10 тис. шт." - йдеться в публікації.