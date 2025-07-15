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ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Фото: ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Европейского Союза 15 июля принял окончательное решение о продлении действия временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, решение принято на основании Директивы, которая позволяет продлевать действие временной защиты в условиях, когда возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека.

В Совете ЕС подчеркнули, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, а ситуация с безопасностью остается критической.

По данным Евросоюза, по состоянию на 2025 год временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона украинцев.

Решение позволяет украинцам в дальнейшем законно проживать, работать, учиться и получать базовую социальную помощь в странах ЕС без необходимости получения убежища.

Также государства-члены ЕС продолжат обмен информацией, чтобы избежать дублирования статусов в разных странах.

 

Временная защита украинцев в ЕС

Напомним, в июне Европейская комиссия внесла предложение о продлении действия правовой базы, известной как "Директива о временной защите для украинских беженцев", до 4 марта 2027 года.

Данная директива, впервые вступила в силу в марте 2022 года. Именно тогда она позволила перемещенным украинцам оставаться в государствах-членах ЕС без прохождения официальной процедуры предоставления убежища.

Позже Совет ЕС единогласно поддержал предложение продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года.

Стоит отметить, что, по данным Евростата, в странах ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, которые получили статус временной защиты. В течение апреля их количество выросло на 2 525 человек, причем больше всего новых беженцев прибыло в Швецию.

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