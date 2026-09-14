RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС продлил действие санкций против России на неделю и готовит их расширение, - СМИ

20:36 14.09.2026 Пн
2 мин
Европейские страны будут голосовать за добавление в санкционный список еще 1600 имен
aimg Валерий Ульяненко
Фото: санкции против России планируют существенно расширить (Getty Images)

Страны Евросоюза продлили действие санкций против России всего на неделю. В то же время планируется значительное расширение антироссийских ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в X.

Он рассказал, что действие санкций ЕС было продлено на семь дней - до 22 сентября - с целью поиска более долгосрочного решения этого вопроса.

"Пока сегодня послы страны ЕС договорились предоставить себе еще одну неделю, чтобы попытаться продлить внесение в черный список более 3000 человек, в среду они обсудят новое предложение добавить в этот же список еще 1600 имен", - говорится в сообщении журналиста.

Напомним, сегодня страны ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться о продлении антироссийских санкций. Достичь единогласия не позволили противоречия в отношении двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Отметим, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкционный режим, чтобы российские олигархи не могли финансировать дальше военную машину РФ.

РБК-Украина также писало, что ранее Рикард Йозвяк узнал, что Франция и Словакия блокируют продление санкций ЕС против России, требуя отмены ограничений против Фридмана и Усманова.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что заявления страны-агрессора о якобы стремлении к переговорам являются лишь попыткой избежать новых санкций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская Федерация