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"Полукопейки не стоят": в ЕС раскрыли настоящую цель заявлений Путина о мире

18:50 12.09.2026 Сб
2 мин
В Евросоюзе призвали действовать жестче
aimg Сергей Козачук
"Полукопейки не стоят": в ЕС раскрыли настоящую цель заявлений Путина о мире Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Заявления Кремля о якобы стремлении к переговорам лишь попытка избежать новых санкций, пока Россия продолжает массированные удары по Украине. Ответом Запада должно стать усиление военной помощи Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети X.

"Обмануть мир": цель риторики Кремля

По словам министра, утверждение диктатора Владимира Путина о мирных инициативах абсолютно обесценено и не стоит доверия.

Пока Москва говорит о прекращении войны, ее армия продолжает атаковать украинские города.

"Утверждение Путина о том, что Россия стремится к переговорному прекращению войны, не стоит даже полукопейки. Пока он делает все возможное, чтобы обмануть мир в очередной попытке избежать дополнительных санкций против военной машины и экономики Кремля, российские ракеты и беспилотники продолжают убить мирных украинских мирных жителей", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что единственный язык, понимаемый российским режимом, - это язык силы, поэтому партнеры должны увеличить поставки оружия Силам обороны и усилить ограничения против РФ и его сообщников.

Последствия ночного удара по Одесской области

Будрис напомнил, что очередная массированная российская атака привела к тяжелым последствиям в гражданском секторе. В частности, под ударом оказалась Одесская область.

В результате обстрела в регионе погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, а почти 100 человек получили ранения, среди которых пятимесячный ребенок.

Дипломат заверил, что Литва и другие международные партнеры будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы над агрессором.

Переговоры и позиция Кремля

Напомним, что в РФ продолжают блокировать реальные мирные инициативы по прекращению войны против Украины.

Недавно в Кремле ответили на предложение президента Владимира Зеленского встретиться на саммите G20, заявив, что российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение по участию в мероприятии.

В то же время в Москве откровенно подтверждают отсутствие намерений останавливать агрессию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров публично объявил, что Россия не будет делать паузу в войне во время возможных переговоров с Киевом.

Кроме того, приглашение украинского лидера на встречу в Кремле назвали "жестом доброй воли".

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