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Порошенко запропонував Зеленському скоординувати зусилля для боротьби з агресією РФ

Новини » Вибори 2019    30.04.2019 - 18:48
Порошенко запропонував Зеленському скоординувати зусилля для боротьби з агресією РФ
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Порошенко та Зеленський домовились про зустріч

Президент Петро Порошенко привітав з офіційними результатами виборів обраного президента України Володимира Зеленського. Про це Порошенко повідомив у Facebook.

За його словами, Україна має продемонструвати своїм партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України.

"В такий спосіб Путін готує обгрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Росії. Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми - це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", - зазначив він.

Зокрема, Порошенко зазначив, що він з Зеленським домовилися зустрітися найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів 2019.

"За підсумками повторного голосування обраним президентом України став кандидат Володимир Зеленський, який отримав більше голосів, ніж кандидат на пост президента Петро Порошенко", - заявили в ЦВК.

Зазначимо, за результатами підрахунку електронних протоколів, Зеленський отримав 73,22% голосів, у той час як чинний президент набрав 24,45%.

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