ЄС продовжує кримські санкції проти Росії, - єврокомісар

Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com eppofficial)

ЄС продовжує підтримувати Україну

Європейський союз продовжує санкції проти Російської Федерації через незаконну анексію Криму. Євросоюз продовжує стояти на своїй позиції щодо окупації Кримського півострову.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс на брифінгу у Брюсселі у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна щодо позиції ЄС відносно проведення російського референдуму в окупованому Криму.

"Ми підтримуємо Україну політично, фінансово та через секторальну допомогу. Також ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", - наголосив Домбровскіс.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що під час зустрічі з єврокомісаром обговорювалося питання російської агресії.

Нагадаємо, наприкінці червня Європейський союз продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні; дію санкцій продовжили до 31 січня 2021 року.

Крім того, санкції проти Росії через анексію Криму ще на рік продовжив Європейський союз; санкції будуть діяти до червня 2021 року.