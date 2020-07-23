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ЕС продолжает крымские санкции против России, - еврокомиссар

Брюссель, Четверг 23 июля 2020 15:34
ЕС продолжает крымские санкции против России, - еврокомиссар
Фото: Валдис Домбровскис (flickr.com eppofficial)
Автор: Марианна Присяжнюк, Дмитрий Левицкий

ЕС продолжает поддерживать Украину

Европейский союз продолжает санкции против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма. Евросоюз продолжает стоять на своей позиции относительно оккупации Крымского полуострова.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина о позиции ЕС относительно проведения российского референдума в оккупированном Крыму.

"Мы поддерживаем Украину политически, финансово и через секторальную помощь. Также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Домбровскис.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль добавил, что во время встречи с еврокомиссаром обсуждался вопрос российской агрессии.

Напомним, в конце июня Европейский союз продлил санкции против России за агрессию в Украине; действие санкций продлили до 31 января 2021 года.

Кроме того, санкции против России за аннексию Крыма еще на год продлил Европейский союз; санкции будут действовать до июня 2021 года.

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Новости Украины Санкции против РоссииЕвросоюзКрым
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