ЄС продовжить секторальні і кримські санкції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секторальні і кримські санкції будуть продовжені Європейським союзом. Про це глава держави заявив в ході брифінгу на саміті Україна-Європейський союз, передає РБК-Україна.

За його словами, якщо у когось виникнуть сумніви на рахунок продовження санкцій, він запрошує їх на Донбас.

"Якщо у кого-небудь виникнуть сумніви щодо продовження санкцій, я всіх запрошую на Донбас подивитися, скільки горя нам принесла ця війна.Я був радий почути від наших європейських друзів, що секторальні і кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 і 6 місяців відповідно", - заявив Володимир Зеленський.

За його словами, санкції залишаються єдиним інструментом швидкого настання миру в Україні. І така політика повинна тривати до повного виконання мінських угод, відновлення суверенітету України і територіальної цілісності.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався XXI саміт Україна-ЄС. В ході заходу президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч і візьмуть участь у пленарному засіданні саміту.

В ході брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що XXII саміт Україна-ЄС може не знадобиться. Він вважає, що до цього часу Україна стане невід'ємною частиною Європи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС.

Крім того, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Російської Федерації. В остаточному документі XXI саміту "Україна - ЄС" враховано до 99% побажань України.