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Столтенберг заявив, що НАТО може посилити військову присутність в Чорному морі

Новини » Політика    02.04.2019 - 06:42
Столтенберг заявив, що НАТО може посилити військову присутність в Чорному морі
Фото: Йенс Столтенберг (з відкритих джерел)

Рішення може бути прийнято на зустрічі в квітні

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Так, рішення може бути прийнято 3-4 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

"НАТО стурбоване агресивною поведінкою Росії, в тому числі її триваючими діями проти України, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність в Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами в регіоні", - заявив він.

Також Столтенберг зазначив, що кораблі НАТО будуть заходити в порти Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група, складена з трьох кораблів НАТО, увійшла в акваторію Чорного моря.

У води Чорного моря, зокрема, увійшли два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) - фрегат королівських Військово-морських сил Канади "Торонто" і фрегат іспанських Військово-морських сил "Санта Марія". Також в Чорне море увійшов есмінець ВМС Нідерландів "Евертсен".

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