ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ блокує будь-які переговори щодо припинення агресії проти України, - Порошенко

Новини » Політика    29.03.2019 - 20:25
РФ блокує будь-які переговори щодо припинення агресії проти України, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також російська сторона блокує будь-які переговори щодо деокупації захоплених територій

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія блокує будь-які переговори щодо деокупації захоплених територій та припинення агресії проти України. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, питання повернення українських територій, виведення окупаційних військ і припинення військових дій буде піднято відразу ж після президентських виборів.

Незважаючи на спроби РФ заблокувати будь-які переговори, Україна ініціює проведення зустрічі в нормандському форматі і засідання Ради безпеки ООН про введення миротворчої місії, заявив президент.

"На сьогоднішній день Росія блокує будь-які переговори в будь-яких форматах, у першу чергу в нормандському форматі", - зазначив він, додавши, що зараз згорнуті переговори американської сторони з участю помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника США по Україні Курта Волкера.

Порошенко пояснив, що переговори зараз припинені президентом РФ Володимиром Путіним, тому що "ключ від світу знаходиться не в Києві, і ключ від світу знаходиться не у Вашингтоні і не в Брюсселі... Ключ від світу знаходиться в Москві, в руках Путіна".

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що питання, що стосуються України, повинні обговорюватися лише за підтримки та участі міжнародних партнерів, оскільки Росія сприймає тільки позиції сили.

Додамо, що за словами Порошенка, Росія буде змушена погодитися на введення миротворців Організації об'єднаних націй на окуповану територію Донбасу.

 

 

За день до тиші: країна повинна зробити свій вибір сама Порошенко прокоментував законопроект Держдуми РФ про невизнання виборів в Україні
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся