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Гонконг переніс парламентські вибори на 2021 рік

Гонконг, П'ятниця 31 липня 2020 14:12
Гонконг переніс парламентські вибори на 2021 рік
Фото: Кері Лам (flickr com riseconf)
Автор: Роман Калиниченко

Проведення виборів у вересні піддає ризику мільйони виборців, вважає Керрі Лам

Уряд Гонконгу відклав вересневі вибори до парламенту на наступний рік. Це пов'язано зі зростанням числа випадків коронавірусу в місті.

Про це заявила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, передає BBC.

За її словами, рішення про перенесення виборів "найважче за останні сім місяців".

Лам пояснила, що пандемія в Гонконзі "знаходиться в поганому становищі з січня", і по мірі продовження поширення вірусу в суспільстві ризик великомасштабного спалаху зростає.

Вона додала, що при наявності 4,4 млн зареєстрованих виборців в Гонконзі проведення виборів може спровокувати величезний спалах захворюваності, а заходи соціального дистанціювання не дозволять кандидатам агітувати.

Лам також сказала, що проведення виборів у вересні становить особливий ризик для літніх виборців і що в Гонконзі зареєстровано багато виборців в материковому Китаї і за кордоном, які не зможуть взяти участь у виборах, поки діють заходи прикордонного карантину.

Нагадаємо, за місяць захворюваність у місті зросла в 10 разів, Гонконг заявив про можливий колапс системи охорони здоров'я.

Також повідомлялося, що на початку липня Гонконг закрив всі школи і анонсував посилення карантину.

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