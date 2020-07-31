Гонконг переніс парламентські вибори на 2021 рік

Проведення виборів у вересні піддає ризику мільйони виборців, вважає Керрі Лам
Уряд Гонконгу відклав вересневі вибори до парламенту на наступний рік. Це пов'язано зі зростанням числа випадків коронавірусу в місті.
Про це заявила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, передає BBC.
За її словами, рішення про перенесення виборів "найважче за останні сім місяців".
Лам пояснила, що пандемія в Гонконзі "знаходиться в поганому становищі з січня", і по мірі продовження поширення вірусу в суспільстві ризик великомасштабного спалаху зростає.
Вона додала, що при наявності 4,4 млн зареєстрованих виборців в Гонконзі проведення виборів може спровокувати величезний спалах захворюваності, а заходи соціального дистанціювання не дозволять кандидатам агітувати.
Лам також сказала, що проведення виборів у вересні становить особливий ризик для літніх виборців і що в Гонконзі зареєстровано багато виборців в материковому Китаї і за кордоном, які не зможуть взяти участь у виборах, поки діють заходи прикордонного карантину.
Нагадаємо, за місяць захворюваність у місті зросла в 10 разів, Гонконг заявив про можливий колапс системи охорони здоров'я.
Також повідомлялося, що на початку липня Гонконг закрив всі школи і анонсував посилення карантину.