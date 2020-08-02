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США засудили рішення Гонконгу перенести парламентські вибори на 2021 рік

США, Неділя 02 серпня 2020 12:54
США засудили рішення Гонконгу перенести парламентські вибори на 2021 рік
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Майк Помпео закликав Гонконг провести вибори у вересні, як і планувалося раніше

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео засудив рішення влади Гонконгу перенести парламентські вибори на наступний рік. При цьому він закликав провести їх у вересні, як планувалося раніше.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати засуджують рішення уряду Гонконгу відкласти на один рік майбутні вибори в законодавчі збори, спочатку намічені на 6 вересня. Немає ніяких вагомих причин для такої тривалої затримки", - заявив Помпео.

Він вважає, що перенесення парламентських виборів означає, що "Гонконг ніколи більше не зможе голосувати - ні за що і ні за кого", а також свідчить про те, що Пекін" не має наміру виконувати зобов'язання, взяті ним перед народом Гонконгу і Великобританією відповідно до китайсько-британської спільною декларацією".

Нагадаємо, в кінці липня стало відомо, що уряд Гонконгу відклав вибори в парламент на 2021 рік, нібито через зростання інфікованих коронавірусом.

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