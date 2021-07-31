ЄС не визнає уряд талібів, якщо вони захоплять владу в Афганістані військовим шляхом

Євросоюз не визнає уряд руху "Талібан", якщо він прийде до влади в Афганістані в результаті збройного перевороту. Країна опиниться в ізоляції і позбудеться європейської допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу Ariana News спеціального представника ЄС щодо Афганістану Томаса Никлассона .

"Якщо" Талібану "вдасться захопити владу (в Афганістані - ред.) військовим шляхом, він не буде визнаний ЄС і більшістю країн регіону", - заявив він.

Ніклассон додав, що "це буде ізольований режим і Афганістан". Він висловив стурбованість з приводу поточної ситуації в країні, і закликав протиборчі сторони покласти край збройному конфлікту.

Дипломат також зазначив, що у талібів немає чітких пропозицій на мирних переговорах з урядом Афганістану. "Своєю військовою кампанією вони хочуть домогтися додаткових поступок", - сказав він.